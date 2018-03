Agricultori sau muzicieni, antreprenori sau studenti, localnici sau imigranti, dupa Brexit, vietile tuturor englezilor se vor schimba!

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agricultori sau muzicieni, antreprenori sau studenti, localnici sau imigranti: la putin mai mult de un an de termenul limita, acesti oameni se pregatesc sa-si vada vietile transformate prin retragerea Marii Britanii din UE, scrie Agerpres. AFP a intervievat cinci cetateni britanici in tara lor si alti cinci instalati in alta parte in Europa, precum si cinci expatriati europeni in Regatul Unit. In functie de situatiile lor personale si opiniile politice, ei sustin sau regreta votul in favoarea Brexit. Si in timp ce unii se tem ca vor trebui sa-si vanda afacerea, altii solicita o noua cetatenie. La Madrid, Matt Davies, un britanic de 32 de ani isi imagineaza dificil viitorul. "Persoanele de varsta mea c ...