Agricultura la ghiveci, o afacere din ce in ce mai profitabila pentru antreprenori

Agricultura la ghiveci este o afacere din ce in ce mai profitabila pentru antreprenori. In locul plantelor mature, cultivatorii cresc doar vlastarele unor plante precum mazarea, nautul, sau floarea soarelui. Sunt recoltate imediat ce le-au dat frunzele si sunt mancate cu totul. Se numesc microplante, iar cererea pentru ele in restaurantele de lux este foarte mare. Sunt cautate si pentru gust, dar si pentru efectul benefic pentru sanatate. N-au trecut mai mult de doua saptamani de cand semintele au incoltit si recolta este deja gata pentru a fi comercializata. Microplantele nu au nevoie de mult timp pentru a fi bune de pus in farfurie. Microplantele sunt o descoperire recenta in alimentatie. Su ...