Ai buletin? Din 25 mai se schimba asta. Legea care ii afecteaza pe toti romanii. Ce se intampla cu CNP-urile noastre

Un proiect extrem de interesant va fi pus in aplicare din 25 mai 2018. Regulamentul GDPR va fi valabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. GDPR inseamna general data protection regulation. Ce intra in categoria datelor personale Modificarile sunt substantiale in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate. „Asociatia pentru bune practici GDPR (regulamentului european privind protectia datelor) isi propune sa fie o voce a societatilor in fata autoritatii, astfel incat autoritatea sa nu aiba doar punctul de vedere al statului, ci sa stie exact ce se intampla in piata, sa vada cu ce se confrunta societatile", a declarat Elena Grecu, invitata la emisiunea Capital Live. Ca ...