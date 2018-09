Ai dureri de cap dimineata? Iata care sunt cauzele!

Daca te trezesti cu dureri de cap dimineata, trebuie sa stii ca poti scapa de ele inlaturand cauzele. Vezi care sunt acestea si ce poti face ca sa scapi de dureri si sa incepi ziua in forta!



Durerile de cap cu care te trezesti dimineata pot avea mai multe cauze, majoritatea usor de inlaturat. Chiar daca ai adesea dureri de cap dimineata, nu trebuie sa te sperii, pentru ca in general ele nu sunt semnul unei probleme foarte grave.



Iata ce iti poate da dureri de cap dimineata.



1. Scrasnesti din dinti in timpul noptii



Multe persoane au aceasta problema, numita in termeni medicali "bruxism", fara sa o stie. Dimineata te poti trezi adesea cu dureri de cap, in special la nivelul tamplelor, provocate de suprasolicitarea muschilor fetei. Alte semne de bruxism sunt: hipersensibilitatea dentara, senzatie de arsura pe limba, dinti "tociti", etc. Daca banuiesti sa ai putea suferi de bruxism, cere ajutorul unui stomatolog care iti va pune diagnosticul si iti va oferi si solutia, o gutiera care se poarta in timpul somnului.



3. Sindromul de apnee in somn



Sindromul de apnee in somn este o alta problema pe care multi nu stiu ca o au. Respiratia se opreste de mai multe ori pe timpul noptii, ceea ce inseamna ca nu poti sa te odihnesti cum trebuie, de unde si durerea de cap. Apneea in somn este provocata de probleme respiratorii, obezitate, alergii si fumat.



3. Iti scade glicemia pe timpul noptii



Daca ai dureri de cap dimineata, imediat ce te trezesti, una din cauze ar putea fi glicemia scazuta de pe timpul noptii. Ca sa nu se mai intample, ia o gustare mica inainte sa adormi, de exemplu o branza Fagaras cu fructe, o mana de nuci, cereale cu lapte.



4. Ai consumat alcool



Chiar daca nu ai baut suficient incat sa suferi de o mahmureala serioasa, alcoolul iti poate da dureri de cap dimineata. Acestea ar trebui sa cedeze cand alcoolul este eliminat complet din corp. Ca sa grabesti procesul poti sa bei apa cat mai multa, sa mananci ceva usor si sa te odihnesti.



5. Suferi de stres, anxietate, depresie



Daca suferi de stres, anxietate sau depresie, durerile de cap ar putea fi SOS-ul pe care ti-l transmite organismul tau. De fapt, cercetarile au aratat ca cele mai multe dureri de cap care apar dimineata sunt provocate de stres. Poate tu ai impresia ca le poti face pe toate, ca poti suporta 12 ore de munca plus treburile de acasa, ca esti puternica, dar organismul tau stie mai bine. Daca in ultimul timp te trezesti adesea cu dureri de cap, poate arfi cazul sa iei o pauza.

