Ai insuficienta cardiaca? Iti spune scaunul de toaleta "inteligent" 

scaun toaleta inteligent google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un scaun de toaleta echipat cu un sistem de monitorizare cardiovasculara, care detecteaza insuficienta cardiaca congestiva, va fi scos curand la vanzare. Cu un milion de cazuri noi de insuficienta cardiaca congestiva diagnosticate in fiecare an numai in SUA, un produs revolutionar va facilta spitalelor monitorizarea pacientilor cu respectiva afectiune in confortul propriilor case. Un sistem de monitorizare cardiovasculara montat intr-un scaun de toaleta, creat de o echipa de cercetatori din cadrul Institutului de Tehnologie din Rochester, urmareste reducerea ratelor de reinternare a pacientilor cu insuficienta cardiaca congestiva. Acestea sunt cele 10 tehnologii care vor schimba lumea in 20 ...