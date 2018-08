Ai luat o amenda si vrei sa scapi de ea? Uita-te atent pe procesul verbal! Daca apar aceste cuvinte cheie poti considera ca este NUL si nu trebuie sa scoti din buzunar vreun leu!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Incepand de la sfarsitul acestei saptamani intra in vigoare o serie de modificari extrem de importante care ii afecteaza pe toti iesenii • Actul normativ care priveste plata amenzilor de contraventie a fost modificat in asa fel incat acestea sa poata fi platite la valoare redusa intr-un termen mult mai lung decat pana acum • Mai mult, greselile intalnite in procesele verbale nu vor mai fi permise, iar politistii au fost instruiti cu noile modificari • Prin acest fel se doreste o crestere a incasarilor la bugetul de stat, iar reprezentantii autoritatilor locale sustin ca este o masura eficienta Incepand cu data de 24 august intra in vigoare modificarile facute la Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 privind regimul ...