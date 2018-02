Ai lucrat in Marea Britanie si te intorci in Romania? Ai dreptul la 15.000 de lei, prima de instalare

prima instalare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cetatenii romani care au lucrat cel putin trei ani in Marea Britanie pot cere, la intoarcerea in tara, o prima de instalare, conform legislatiei in vigoare. Prima de instalare poate fi ceruta de orice roman care a lucrat, pentru cel putin trei ani, in alte state ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, dupa cum se arata in Legea nr. 76/2002. Asta inseamna inclusiv Marea Britanie. „Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni”, este explicat in actul normativ. In principiu, este vorba de o suma ...