Ai mila pentru oameni de nimic

Un cititor mă blestemă de moarte Mă-njură amplu, sub pseudonim Pentru-ndrăzneala de-a mă lua de unul, Pe care ”noi, poporul îl iubim” ”Noi?”, care noi, că nici un nume nu stă Sub textul agramat, scris cu venin Învață, omule, dacă ești om Să nu mai fii o clipă clandestin Eu am dureri mai mari […] Articolul Ai milă pentru oameni de nimic apare prima dată în AM Press.