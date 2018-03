Ai o permanenta senzatie de somn in timpul zilei? Ce boala grava poti dezvolta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unui studiu publicat in jurnalul JAMA Neurology, o senzatie excesiva de somnolenta din timpul zilei resimtita in timpul zilei de catre persoane varstnice normale din punct de vedere cognitiv ar putea creste riscul aparitiei bolii Alzheimer. Depozitele de amiloid din creier reprezinta prima etapa preclinica cunoscuta a bolii Alzheimer incepe cu mult timp inainte de aparitia simptomelor vizibile de dementa. ”Cunoastem ca somnul este necesar pentru eliminarea toxinelor si (proteinelor) beta-amiloide din creier”, a declarat autorul studiului, Prashanthi Vemuri, om de stiinta in cadrul Mayo Clinic din Statele Unite. ”De asemenea, cunoastem ca beta-amiloidele cauzeaza perturbari ale somnului. Asadar, ...