Ai pus verdeturi in pungute la congelator pentru iarna? E gresit. Cum trebuie de fapt pastrate

Verdeata se pastreaza pentru iarna in cutii care se inchid ermetic nu in pungute Atunci cand vrei sa pui verdeturi la congelator pentru iarna, nu le mai pune in pungute. Putine gospodine stiu asta si astfel le conserva gresit! Cea mai simpla metoda de a pastra prospetimea verdeturilor peste iarna este intradevar congelarea. Insa iata cum pot fi pastrate in mod corect! Intotdeauna trebuie sa folosesti cutii de plastic, cu capac, care se inchid bine. Astfel, frunzele de patrunjelul, telina, marar si leusean pot fi pastrate perfect congelate, pana la trei-patru luni de zile. Verdeata pe care vrei sa o congelezi trebuie sa fie foarte proaspata. Trebuie spalata bine sub jet de apa si apoi foarte bine scursa de apa. Folo ...