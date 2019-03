Ai trecut vreodata printr-un episod alergic? Prof. dr. Georgeta Sinitchi, unul dintre cei mai mari alergologi din tara, vine la BZI LIVE - LIVE VIDEO

emisiune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emisiune de maxim interes in studioul BZI LIVE. Luni, 25 martie 2019, de la ora 12.00, BZI LIVE are un invitat special in studiou. Este vorba despre unul dintre cei mai mari medici alergologi din tara, prof. dr. Georgeta Sinitchi, medic primar alergologie-imunologie, un specialist cu o vasta experienta in domeniul alergologie-imunologie. De cativa ani, alergiile fac ravagii atat in randul copiilor, cat si al adultilor. Dupa cum afirma chiar prof. dr. Georgeta Sinitchi, una din doua persoane este alergica. Invitata moderatoarei Roxana Caraiman va oferi informatii si sfaturi extrem de pretioase pentru pacientii care se confrunta, mai ales in aceasta perioada, cu diferite forme de alergie. Toti cei care au intr ...