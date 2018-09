Ai un prenume „crestin” sau „necrestin”. Afla care este destinul tau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numele in general este mai mult decat un apelativ sau un cod alfabetic personal (analogic cu codul numeric personal). Numele crestine (sau devenite crestine) au forme variate, iar diferenta de scriere sau pronuntie nu trebuie sa ne sperie, pentru ca ea nu conteaza. Cel mai frecvent nume de barbat – Ioan, este cunoscut in lume sub zeci de transliterari si pronuntii (Ion, Ivan, John, Jean, Jovan, Giovanni, Johann, Juan, Janos, Jan etc.), dar el ramane totusi acelasi nume, fiecare folosind varianta locala. Acest lucru este valabil cu multe alte nume si doar un preot lipsit de cultura generala poate sa spuna ca el boteaza cu numele „Gavriil”, dar nu si cu cel de „Gabriel”, pe simplul motiv ca nu l-a ga ...