Ai visat ca faci sex cu un coleg de serviciu? Ce inseamna acest lucru

Oficialii de la ISMB au anunțat că pe 5 octombrie, când e Ziua Mondială a Educației, elevii din Capitală nu vor face cursuri. Mai mult, în comunicatul dat se subliniază că pe 8 octombrie, unitățile de învățămând care vor avea secțiile de votare special amenajate, vor decide dacă modifică programul elevilor sau nu. Citește și: […] The post E oficial! Elevii nu vor merge la școală pe 5 octombrie. Ce se va întâmpla însă pe 8 octombrie, la o zi după referendumul privind redefinirea familiei appeared first on Cancan.ro.

Invitată într-un platou de televiziune, Roxana Ionescu a dezvăluit câteva amănunte prețioase din viața de cuplu pe care o are alături de Tinu Vidaicu. Fosta asistentă TV nu a ocolit subiectul căsătorie și a mărturisit că ea și partenerul ei de viață se gândesc serios să facă marele pas. Citește și: “Mama Natură”, atingeri fierbinți […] The post Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu plănuiesc nunta! Ce mărturisiri fără perdea a făcut “Mama Natură” appeared first on Cancan.ro.