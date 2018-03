Aimee Iacobescu a murit! Indragita actrita avea 71 de ani - biografie

Aimee Iacobescu a murit. Actrita s-a luptat cu cancerul in ultimii ani si a murit la varsta de 71 de ani. Era una dintre marile doamne ale teatrului romanesc. A jucat zeci de roluri in piese si filme, dar Aimee Iacobescu va ramane in inimile iubitorilor de film cu rolul Domnitei Ralu, din seria filmelor cu haiduci.

Aimée Iacobescu marturisea intr-un interviu din Jurnalul National ca s-a nascut de fapt in noaptea de 23 iunie, lucru cunoscut doar de familie si apropiati. Artista si fratele sau geaman, Dorel, s-au nascut in noaptea de Sanziene, in 1946, in localitatea Unguriu, judetul Buzau, dar in acte a fost declarata data nasterii 1 iulie.

Mama actritei era absolventa a facultatii de desen si scenografie, iar tatal era medic militar. ''Tata ii scria mamei scrisori de dragoste care incepeau cu ''ma bien aimée''. Numele meu de acolo provine. Tot ce am mai frumos in mine s-a nascut acolo, in locurile acelea unde am copilarit. In vatra satului era o livada si in fiecare an, primavara, imi propuneam impreuna cu fratele meu sa asteptam momentul in care vor inflori pomii. Dar adormeam, iar livada inflorea de fiecare data noaptea'', marturisea actrita intr-un interviu.

Debutul in teatru a avut loc la varsta de 16 ani, cand a jucat in spectacolele ''Alizuna'' de Tina Ionescu Demetrian si ''Adam si Eva'' de Aurel Baranga. In acea perioada, a liceului, a avut loc intalnirea providentiala cu regizorul Sica Alexandrescu, care o remarcase la un festival scolar de recitari, unde a fost premiata. In anul 1963 el i-a dat primul rol pe scena Nationalului, in piesa ''Adam si Eva''.

''Tata nu a fost de acord sa ma fac actrita. Imi spunea ca voi muri de foame cu meseria asta'', spunea artista in interviu.

Si totusi, ambii frati au dat examen la actorie si au fost admisi. ''Dorel intrase initial la Politehnica, dar regizorul Alexandru Finti l-a convins sa se prezinte la examen la teatru. Nu i-a spus tatei din prima ca a reusit, dar cand a aflat, i-a promis ca dupa ce termina facultatea o sa urmeze alta, care sa-i aduca o meserie mai bine platita'', isi amintea actrita Aimee Iacobescu.

Au terminat amandoi sefi de promotie, in 1968, la clase diferite — ea la clasa prof. Beate Fredanov, asistent Octavian Cotescu, el la clasa prof. Costache Antoniu. Fratele geaman a jucat in cateva piese, apoi a terminat a doua facultate, de limbi straine. In 1981 a plecat cu o bursa data de statul portughez la Lisabona. S-a casatorit cu Roxana Eminescu, descendenta a poetului national. Din nefericire, copilul lor s-a nascut cu probleme de sanatate si au plecat in Franta pentru a-l putea trata. S-au stabilit acolo.

''Mi-aduc aminte, cand am dat examen, mama mi-a lucrat o bluza si o fusta din hainele ei, si atunci, la proba orala am purtat prima mea pereche de pantofi cu toc'', marturisea actrita.

In timpul facultatii a mai jucat si in ''Jocul adevarului'', de Sidonia Dragusanu. Fiind sefa de promotie, Aimee Iacobescu a fost repartizata la Teatrul National. Alte roluri au fost cele din ''Ulciorul sfaramat'' — 1968, pe scena Teatrului din Craiova, ''Troienele'' de Jean Paul Sartre, ''Furtuna'' de Nikolai Alekseevici Ostrovski, ''Apus de soare'' de Barbu Stefanescu Delavrancea, ''Richard al III-lea'' de William Shakespeare, ''Coana Chirita'' de Tudor Musatescu, ''Vlaicu Voda'' de Alexandru Davila, ''Titanic Vals'' de Tudor Musatescu, ''Marea'' de Edward Bond, ''Regele si cadavrul'' de Vlad Zografi si altele.

Debutul in film a avut loc in 1966, cu ''Sapte baieti si o strengarita'', unde a jucat alaturi de Jean Marais, ''un actor frumos, dar mai intai de toate un profesionist. In filmul asta am devenit blonda, eu sunt roscata''.

In anii in care la National se jucau 28-32 de spectacole pe saptamana, lucra de dimineata de la 7 pana seara, la 11.

''Ajungeam acasa, ma spalam pe cap, ca asa citisem eu despre actritele de la Hollywood, ca in fiecare zi isi spala parul, si plecam noaptea, condusa de tata la gara, la Mangalia, unde filmam 'Osanda'. Ajunsesem in asa hal de epuizare ca, la o filmare, am cazut de pe cal. Nu-mi doream altceva decat sa joc'', spunea Aimee Iacobescu in interviu.

La Teatrul National, mentor i-a fost regizorul Mihai Berechet. A jucat roluri de tinere inocente, personaje comice, travestiuri, femei crude, personaje dramatice.

''Radu Beligan imi spunea 'soldatelul lui taticu', fiindca daca se intampla sa lipseasca vreo actrita, imi dadeau telefon si in maxim 48 de ore invatam rolul si intram pe scena. Mi-aduc aminte ca pe fuga a trebuit s-o inlocuiesc pe Adela Marculescu intr-un turneu cu 'Idolul si Ion Anapoda'. Am invatat rolul acasa si-n autobuz'', isi amintea artista.

Rolurile pe care le-a simtit cel mai aproape de firea sa au fost Ioana, din piesa ''Acolo, departe'' de Mircea Stefanescu si Laura din ''Menajeria de sticla'' de Tennesse Williams.

''Cred ca m-am nascut pentru actorie. Pe partea profesionala ma consider norocoasa pentru ca intotdeauna am avut publicul langa mine. Nu am sa renunt niciodata la National, acolo am inceput si tot acolo vreau sa mor. Poate unicul lucru care te consoleaza ca actor in Romania este modul in care te privesc oamenii pe strada. Ma doare ca teatrul si-a pierdut magia. Cand intrai in teatru, uitai tot.(...) In ceea ce ma priveste, mi-am iubit toate rolurile si am incercat sa fiu cat se poate de sincera, pentru ca sinceritatea, naturaletea reprezinta cheia fiecarui rol. (...) Am capatat maturitatea, experienta si energia care ar fi fost pacat sa se piarda in asteptari inutile. Daca in teatru conventia este acceptata de spectator, la film el se asteapta sa vada viata netrucata'', spunea actrita.

Din bogata sa filmografie amintim ''De-as fi... Harap Alb'', ''Haiducii'', ''Rapirea fecioarelor'', ''Haiducii lui Saptecai'', ''Zestrea domnitei Ralu'', ''Saptamana nebunilor'' — in ultimele trei interpretand rolul domnitei Ralu, cu care publicul a identificat-o—, ''Cu mainile curate'', ''Nu filmam sa ne-amuzam'', ''Osanda'', ''Revansa'', ''Ultima noapte de dragoste'', ''Dumbrava minunata'', ''Cuibul de viespi''.

