Aimee Iacobescu, in razboi cu alte actrite in ultimii ani de viata! „E o tampita!”

aimee

Actrita Aimee Iacobescu a murit la 71 de ani, dupa ce in ultimii ani a fost in mijloculul unui scandal din cauza banilor.

In urma cu mai bine de un an, Aimee Iacobescu a facut o scrisoare deschisa catre UNITER in care solicita acordarea unei indemnizatii sustinand ca are dreptul la acesti bani, ea fiiind una dintre actritele emblematice ale tarii. Aimee Iacobescu spunea in scrisoare ca moare de foame. Ea preciza ca daca primeste indemnizatia de la UNITER, veniturile ei ar creste de la 3000 de lei la 5000 de lei.

Atunci, Aimee Iacobescu a iesit la diverse emisiuni si s-a plans cat de greu traieste si si-a criticat colegii care nu o ajuta. In plus, a atacat-o pe Cezara Dafinescu, despre care a spus ca a imprumutat-o cu bani pe care nu i-a mai restituit. In timp ce Aimee Iacobescu spunea ca a imprumutat-o pe Cezara Dafinescu cu 2.000 de lei, aceasta din urma a negat acest lucru, spunand ca fosta ei colega de teatru are avea tulburari psihice.

Pana la urma, enervate de atacurile lui Aimee Iacobescu, Cezara Dafinescu a rabufnit: “E o tampita! Eu n-am imprumutat nimanui nimic niciodata, dar presupun ca e nevoie de un act, o suma fixa etc., altfel fiecare poate sa pretinda oricat. In functie de reactia ei, voi actiona si eu. Eu n-am nevoie de bani cersiti, prefer sa muncesc”, a declarat Cezara Dafinescu pentru ziarul Click.

Si Draga Olteanu Matei a atacat-o pe Aimee Iacobescu pentru faptul ca a tot “cersit” bani. “Sunt actrite bune, actrite mari care o duc mult mai prost. Eu stiu ca Aimée are venituri ca noi toti, asa cum, intr-o tara atat de saraca, sunt oameni care au intre 200 si 400 de lei pensie sau altii care muncesc de se rup intr-o luna intreaga si de-abia primesc 500-600 de lei in mana. La ea nu e cazul”, a spus Draga Olteanu Matei in urma cu un an.

Aimee Iacobescu a murit azi, la varsta de 71 de ani, era bolnava, singura si saraca.ă

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.