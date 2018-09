Ajungand la varsta de 53 de ani, o femeie decide sa faca o operatie estetica. Cheltuieste 15.000 de dolari si se simte excelent, mai ales vazand rezultatele. La intoarcerea spre casa se opreste la un chiosc sa cumpere o revista. Inainte de a se retrage, intreaba pe vanzator:

– Cati ani credeti ca am?

– In jur de 32 – raspunse vanzatorul.

– NU! Am exact 53 ? raspunse fericita femeia

Putin mai tarziu intra intr-un supermarket si pune aceeasi intrebare casierei.

– Eu v-as da in jur de 29 ? raspunse fata.

Cu un zambet larg, femeia raspunse:

– Nu, am 53.

Deja, in statia de autobuz, pune aceeasi intrebare unui batranel inofensiv, care astepta si el autobuzul.

– Domnisoara, zise batranul, eu am deja 78 de ani si vederea mea este foarte slaba. Fara indoiala, cand eram tanar, aveam o metoda care nu dadea gres pentru a verifica varsta unei femei. Poate vi se va parea indraznet, dar trebuie sa ma lasati sa-mi bag mainile in sutienul dumneavoastra si sa va palpez sanii. Numai in felul acesta v-as putea spune cu exactitate cati ani aveti.

Moarta de curiozitate, femeia isi da acordul.

Batranul isi aseaza mainile sub bluza femeii si incepe sa palpeze foarte incet, de mai multe ori, ridicand cu delicatete fiecare san, apasand fiecare sfarc, apropiindu-i si frecandu-i intre ei.

– 53.

Surprinsa, femeia spuse:

– Realmente incredibil! Da? cum v-ati dat seama?

– Imi promiteti ca nu va veti supara?

– Da, va promit.

– Am fost in spatele dumneavoastra la coada de la supermarket.

