Ajutoare noi de la stat: se dau bani de la primarie! Ce trebuie sa faci ca sa ii primesti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul general, Gabriela Firea, a declarat in cursul zilei de astazi ca va propune Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doua proiecte referitoare la acordarea unui sprijin financiar. Persoanele care vor beneficia de acesti bani vor fi cuplurile infertile care ii vor folosi pentru analizele necesare in timpul sarcinii, respectiv pentru fertilizare in vitro. „Primul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic ca in intreaga tara si in Bucuresti multe femei nu au bani si nici nu sunt sprijinite sa-si faca toate analizele necesare in timpul sarcinii si de aceea ajung cu sarcina destul de dezvoltata. Si abia prea tarziu afla an ...