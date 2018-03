Ajutor de stat pentru ratele la casa. Ce conditii trebuie sa indeplinesti ca sa primesti bani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cadrele militare, dar si politistii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu si care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului, se arata intr-un proiect de act normativ propus pentru adoptare la Camera Deputatilor. Cadrele militare care au fost numite in prima functie sau care au fost mutate in interes de serviciu intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, nici sotul sau sotia nu detin o locuinta in acea localitate, carora nu li se poate asigura un spatiu de locuit corespunzator si care au contractat un credit ipotecar sau imobiliar vor primi o compensatie pentru plata ratei sau a unei fractiuni din rata im ...