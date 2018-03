Ajutor nou de la primarie: se dau 500 de lei in fiecare luna! Uite cine poate primi banii

Bani 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cine poate primi in mana suma de 500 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor cu handicap care locuiesc in Bucuresti. Iata care sunt conditiile necesare pentru ca o persoana sa poata beneficia de acest ajutor: persoana trebuie sa aiba domiciliul in municipiul Bucuresti; trebuie sa aiba un certificat care sa ii ateste handicapul emis de una dintre comisiile de la nivelul sectoarelor din Bucuresti; beneficiarul trebuie sa aiba toate taxele platite la bugetul de stat; beneficiarul ...