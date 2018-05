Al cui este clubul Nuba, amenajat pe locul afacerii detinute de Raducu Mazare, fiul fostului primar al Constantei? (galerie foto)

Isna Entertainment Mamaia SRL, în datele Registrului Comerţului

Alte afaceri

Nuba, clubul din Mamaia în faţa căruia a aterizat un elicopter chiar pe data de 1 mai, ziua când a fost inaugurat, are amenajat un heliport pe acoperiş şi este unul dintre cele mai scumpe locuri din staţiune. Clubul este ridicat pe locul unde fiul luia avut beach-barul Cabo Beach, iar investiţia, care aparţine oamenilor de afacerişi, a costat 2 milioane de euro.Înmatriculată în anul 2017, Isna Entertainment Mamaia SRL are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 210 lei, integral vărsat, este compus din 21 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Isna Entertainment Mamaia SRL este deţinută de Deinde Consulting DWC-LLC, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, Dubai, cu 30% din capitalul social,, născut pe 20.02.1973, în Bucureşti, cu 24% din capitalul social,născut pe 21.10.1989, în Câmpina, Prahova, România, cu 23% din capitalul social, şi, născut pe 8.03.1986, în Bucureşti, cu 23% din capitalul social. Administratorul firmei, care se ocupă de restaurante, este Ştefan Alexandru Nanu.Firma are punct de lucru în Mamaia, municipiul Constanţa, careul C4, lot 32/1 - lot32/2, în suprafaţă de 2.518 mp. Dovada punctului de lucru o face contractul de locaţiune nr. 28 din data 24.04.2017, care este valabil până pe data de 31.12.2022. La acest punct de lucru se vor desfăşura următoarele activităţi: activităţi recreative şi distractive, activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, restaurante. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: doi salariaţi, cifră de afaceri de zero lei şi profit de zero lei.Jean Sasu mai este asociat în SC Inio SRL, Isn Entertainment SRL, Isna Entertainment Mamaia SRL, Jaylex Food & Drinks SRL - radiată. Numele lui Emilian Negulescu apare în Argentine Bar & More SRL, Argentine Bar & Restaurant SRL; Auto Caffe Style SRL, Seherezade Restaurant SRL, precum şi în două societăţi radiate: C & C Tuning SRL; Supercar SRL. Ştefan-Alexandru Nanu este asociat în Alnan Audio Production SRL, Isn Entertainment SRL, Stalex PR & Media Events SRL, Jaylex Food & Drinks SRL - radiată.Primele două locaţii Nuba sunt restaurantul din Gafencu şi Nuba Summer Vibes, de pe malul lacului Herăstrău. Ambele mizează pe un concept devenit foarte popular în zonele zero ale clubbingului de lux mondial, restaurantul-club. După-amiază şi seara funcţionează ca nişte restaurante clasice. Meniul are un specific japonezo-peruan, ce intră în categoria light gourmet, adică ingrediente de calitate abordate avangardist, o premieră pe piaţa bucureşteană a restaurantelor. Noaptea se transformă în club. În 2017 a fost inaugurată ăi Nuba Cafe din zona Dorobanţi, o investiţie de 300.000 de euro. Nuba Beach Club păstrează aceleaşi caracteristici ca şi celelalte locaţii ale grupului, însă se poziţionează şi mai exclusivist. Noul club are, pe lângă clasicele zone de piscină, restaurant, club şi un heliport propriu.