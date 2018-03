Al treilea album postum cu piese inregistrate de Jimi Hendrix va fi lansat vineri

"Both Sides of the Sky", al treilea album postum cu piese înregistrate de Jimi Hendrix, ce conţine cântece inedite, rarităţi, titluri cunoscute dar aranjate în noi versiuni, va fi lansat vineri, la peste 47 de ani după decesul muzicianului american, informează AGERPRES, citând AFP.

După "Valleys of Neptune" (2010) şi "People, Hell & Angels" (2013), Legacy Recordings, divizie a Sony Music, care coordonează lansările unor reeditări din catalogul deţinut de această casă de discuri, va publica "Both Sides of the Sky", un album postum ce conţine 13 cântece înregistrate de Jimi Hendrix în mai multe studiouri între 1968 şi 1970.



Atunci când a fost anunţată, la sfârşitul lunii decembrie, lansarea acestui disc, un titlu special - "$20 Fine" - a atras atenţia fanilor lui Jimi Hendrix, considerat cel mai mare interpret la chitară electrică din istorie.



Acest cântec, înregistrat pe 30 septembrie 1969, nu era cunoscut de fanii muzicianului american. "Totul se datorează lui Stephen Stills, membru al grupului Crosby, Stills, Nash and Young. Pe această piesă, Hendrix are rolul de acompaniator la chitară", a explicat Yazid Manou, un muzician francez specializat în istoria catalogului muzical lansat de celebrul chitarist.



Stephen Stills "nu a vorbit niciodată despre acest cântec", a adăugat Yazid Manou, reprezentant al presei muzicale. "Aceasta este dovada că familia lui posedă şi alte cântece, a căror existenţă nu era cunoscută", a adăugat specialistul francez.



Justifică însă piesa "$20 Fine", prin ea însăşi, cumpărarea albumului "Both Sides of the Sky", în care Hendrix cântă pe majoritatea titlurilor?



"Da şi nu", spune Yazid Manou. "Da, pentru că justificarea constă în descoperirea unei piese ce nu a fost niciodată ascultată de publicul larg. Există o veritabilă stare de încântare în rândul comunităţii muzicale. Şi nu, pentru că acest single nu este cel mai remarcabil titlu de pe disc. Album include şi versiuni noi ale unor cântece renumite, precum 'Hear My Train a Comin', la care Jimi Hendrix a lucrat timp de trei ani, iar aceasta este o versiune la care el renunţase", a explicat expertul francez.



O valoare sigură



Printre celelalte piese notabile se remarcă un cover după cântecul "Woodstock" lansat de Joni Mitchell, în care Jimi Hendrix este acompaniat de Stephen Stills, dar şi "Lover Man", în care muzicianul american se amuză reluând tema muzicală a serialului de televiziune "Batman".



"Jimi adora 'Batman'. El a creat muzică dintr-o dată, la fel ca în cazul lui 'Lover Man' şi asta a funcţionat", relatează într-o înregistrare video promoţională Eddy Kramer, fidelul inginer de sunet al lui Jimi Hendrix, care a asigurat restaurarea acestor cântece.



"Jimi era pasionat de science fiction", a dezvăluit Yazid Manou. "Sora lui, Janie, ne-a spus că porecla lui din copilărie era Flash Gordon. În orice caz, alături de chitara lui, părea un copil care se bucura de jucăria lui preferată. Se amuza până într-acolo încât petrecea ore nenumărate în studiourile de înregistrare. Se amuza chiar şi în concerte. La Monterey, şi-a încheiat concertul cu 'Wild Thing' şi a făcut un cover după 'Strangers in the Night' al lui Frank Sinatra".



Potrivit lui Eddy Kramer, "Both Sides of the Sky" ar trebui să fie ultimul album postum al muzicianului Jimi Hendrix.



"Însă nimeni nu poate să jure că peste câţiva ani nu vor apărea şi altele. Jimi a petrecut mult timp cântând alături de alţi artişti, precum Stephen Stills. Poate că există şi alte benzi sonore care vor fi descoperite", a adăugat Yazid Manou.



Muzica lui Jimi Hendrix se vinde încă foarte bine, iar precedentele două albume postume ale muzicianului american s-au vândut împreună în peste 1 milion de copii pe plan mondial.



"De acum înainte, Experience Hendrix LLC, deţinătoarea drepturilor de autor, se va concentra pe concertele sale live. De ce nu ar remasteriza anumite înregistrări piratate? Sfântul Graal este concertul susţinut de Jimi Hendrix la Royal Albert Hall din Londra, pe 24 februarie 1969. Se vor împlini 50 de ani în 2019. Va fi o ocazia bună", a adăugat Yazid Manou.