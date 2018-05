Al treilea centru din tara dedicat pacientilor cu boli inflamatorii intestinale, inaugurat la Spitalul Judetean Constanta (galerie foto)

„Prin inaugurarea CDPBII Constanța vom oferi pacienților cu boli inflamatorii intestinale acces la cel mai bun standard de diagnostic, tratament și îngrijire, printr-o abordare multidisciplinară, integrată, centrată pe pacient. Pacienții care suferă de afecțiuni precum boala Crohn (BC) și rectocolita ulcero-hemoragică (RCUH) au nevoi foarte complexe, care diferă în funcție de stadiul și momentul de diagnostic al bolii, vârstă sau starea generală de sănătate. În cadrul centrelor dedicate, pacienții cu BII primesc servicii medicale personalizate, care țin cont de aceste nevoi și care sunt adaptate permanent în funcție de răspunsul pacientului la tratament și de evoluția lui. Mai mult decât atât, la îngrijirea pacientului contribuie echipe multidisciplinare, care stabilesc împreună terapia fiecărui pacient și planul de îngrijire al acestuia.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Eugen Dumitru, Coordonator Compartiment de Gastroenterologie și Endoscopie Digestivă.

“Am fost de acord încă de la început cu înființarea acestui nou centru. Încercăm astfel să ne aliniem medicinei europene și să venim în sprijinul pacienților cu o echipă de specialiști din toate disciplinele iar cei aflați în suferință să poată fi diagnosticați și tratați cât mai repede”, a declarat Ș.L. Dr. Cătălin Nicolae GRASA, Managerul SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța a găzduit lansarea celui de-al treilea centru dedicat pacienților cu boli inflamatorii intestinale din România. Alte două centre funcționează de anul trecut la București și Cluj-Napoca.Deschiderea Centrului Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale (CDPBII) este o inițiativă a Asociației Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România (ASPIIR), în parteneriat cu Clubul Român pentru Boala Crohn și Colită Ulcerativă (RCCC) și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.Pacienții care vor avea nevoie de serviciile medicale ale centrului recent înființat vor putea fi monitorizați și tratați, fie în cadrul serviciilor spitalizării de zi, fie, dacă situația o va impune, prin spitalizare continuă. Totodată, pentru investigațiile necesare vor fi folosite aparatura și tehnica endoscopică, imagistică și chirurgicală de ultimă oră de care dispune SCJU Constanța. În cadrul centrului vor lucra echipe multidisciplinare formate din gastroenterolog, anatomopatolog, chirurg, imagist, psiholog, pediatru și asistente specializate, cu competențe în nutriție.Un telefon dedicat pacienților va avea non-stop, la celălalt capăt al firului, un specialist.“Pacientul se prezintă si spune că are o problemă legată de boli inflamatorii intestinale. Automat va fi îndrumat către cabinetul de consultații unde are loc o discuție între medic și pacient, după care, în funcție de problema pe care o are pacientul, fie va primi o rețetă medicală, fie va fi internat prin intermediul spitalizării de zi sau, dacă are o problemă complexă, se vor face demersurile pentru internare. Ideea este că pacientul va fi preluat în cel mult 24 de ore”, a menționat Prof. Univ. Dr. Eugen Dumitru, Coordonatorul Compartimentului de Gastroenterologie și Endoscopie Digestivă.„Sunt bucuros să asist la deschiderea celui de-al treilea Centru Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale din România. Prin aceste centre ne propunem să îmbunătățim calitatea vieții pacienților printr-un control susținut al bolii, prin facilitarea accesului pacienților la medici de renume și la terapii de ultimă oră și prin acces permanent la o rețea națională, care include unități medicale de asistență primară și secundară, centre private, grupuri de pacienți și grupuri de suport. Prin acest efort integrat ne dorim să reducem atât „povara bolii” pentru pacient, cât și costurile asociate tratării acestor pacienți.”, a declarat Prof. Dr. Mircea Diculescu, Ex-Președinte RCCC.„Pentru pacientul care suferă de BII, o boală invalidantă, cu un impact major asupra vieții personale, profesionale și de familie, faptul că poate beneficia de tot sprijinul necesar, printr-o singură vizită, într-un singur loc, este un aspect deosebit de important, care poate face diferența în evoluția bolii.”, a declarat Isabella Grosu, Președintele Asociației Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale (ASPIIR).În România, aproximativ 15.000 de pacienți sunt diagnosticați cu boală Crohn sau rectocolită ulcero-hemoragică. La Constanța, în perioada 2015-2016, au fost înregistrați 128 pacienți cu boli inflamatorii intestinale iar numărul lor este în continuă creștere.Bolile inflamatorii intestinale (BII), din care fac parte boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, sunt boli cronice gastro-intestinale manifestate prin diaree, rectoragii (pierderea de sângeîn scaun), dureri abdominale, incontinență, scaune imperioase, pierdere în greutate, denutriție, anemie, oboseală. Deși aceste afecțiuni au un impact major asupra vieții personale și profesionale, printr-un diagnostic corect, precoce, urmat de tratament adecvat, acești pacienți pot aspira la o viață normală.Deși bolile inflamatorii intestinale pot apărea la orice vârstă, cele mai multe cazuri debutează la persoane tinere, cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani. Bolile inflamatorii intestinale rezultă din interacțiunea complexă dintre predispoziția genetică a individului și factori de mediu, îndeosebi dieta (dieta săracă în fructe și vegetale proaspete, alimentele supraprocesate, alimentația tip fast-food etc). Orice persoană care dezvoltă scaune cu sânge, mucus și puroi, peste 3-4 pana la 20/zi, apărute atât ziua cât și noaptea, dureri abdominale, febră, pierderea apetitului, scădere în greutate o perioadă mai lungă de 4 săptămâni trebuie să se prezinte de urgență la medic. Netratate și necontrolate, bolile inflamatorii intestinale evoluează în pusee de activitate inflamatorie, adeseori complicate cu stenoze/ocluzie, malabsorbție și malnutriție, fistule, abcese, cancer colonic. Peste 50% dintre pacienții cu boli inflamatorii intestinale necesită intervenții chirurgicale, uneori multiple. Aproximativ 20-40% dintre pacienții cu boli inflamatorii intestinale prezintă numeroase complicații extraintestinale sau afecțiuni asociate ale ochilor, ale articulațiilor,pielii etc., ce conferă un caracter complex cazurilor.Mai multe informații despre Centrul de Boli Intestinale Inflamatorii din cadrul SCJU Constanța veți găsi, începînd de mâine, accesând siteul www.bii.spitalulconstanța.roSursă foto: Facebook/ Marius Horia Țuțuianu