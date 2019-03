Alarma cu bomba la sediul unei trezorerii din tara - FOTO

20190311 101348 750x563 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sediul Trezoriei Botosani, din cadrul Administratiei Finantelor Publice, a fost astazi dimineata tinta unei alarme cu bomba. In jurul orei 9,10, un apel la 112 anunta existenta unei incarcaturi explozive in incinta sediului. Au fost alertate toate unitatile de interventie, care s-au deplasat la fata locului. Intreg sediul a fost evacuat, iar acum se asteapta interventia echipei pirotehnice a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Zona a fost imprejmuita, iar accesul publicului a fost interzis. Zeci de jandarmi si politistii sunt in prezent la fata locului, asigurand perimetrul. La fata loculuiau ajuns sefii Politiei municipiului Botosani, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean, ec ...