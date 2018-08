Alcoolul chiar te ajuta sa vorbesti mai bine o limba straina!

Mihaela Buzarnescu va evolua, joi, in optimile de finala ale turneului de la San Jose.

Tragedie în județul Timiș! Trei persoane şi-au pierdut viaţa în judeţul, după ce o maşină a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de un TIR. Victimele, doi bărbaţi şi o femeie, au rămas prinse între fiare şi a fost nevoie de intervenţia echipajelor de la descarcerare. Din nefericire, cei trei au murit pe loc