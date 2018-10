ALDE european confirma: Se ia in calcul EXCLUDEREA partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din grupul european, deși el infirmase

Șeful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, că situația excluderii ALDE România din grupul european va fi discutată în Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid, cererea fiind formulată de un politician austriac în august.

Clarificările vin în contextul în care în ultimele zile au existat contradicții cu privire la o posibilă decizie pe care ALDE european o va lua în privința partidului din România.

Citește și: eMag dă startul Black Friday. Când se organizează maratonul shopping-ului în 2018

Deputatul USR, Cristian Ghinea, a vorbit despre o posibilă excludere, la propunerea unui partid spaniol, Ciudadanos, lucru contrazis însă de Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE. Acesta din urmă a declarat că lucrurile au fost clarificate, în luna aprilie, odată cu vizita la București a unei delegații ALDE Europa, care a realizat un raport ce prevederea menținerea formațiunii conduse de Tăriceanu în ALDE Europa.

Acum reprezentantul ALDE european spune că situația va fi totuși discutată, însă nu la propunerea formațiunii din Spania, ci a unui politician austriac care a solicitat acest lucru după protestele violente din 10 august de la București.

Citește și: Moment istoric! România mai bogată decât Ungaria

Beate Meinl-Reisinger, lider al formaţiunii Forumul Liberal Noua Austrie (NEOS), i-a trimis o scrisoare preşedintelui grupului european ALDE, Hans van Baalen, în care cere excluderea formaţiunii omonime din România.

"Într-adevăr, confirm că în cadrul Consiliului ALDE de vineri, 9 noiembrie, este pe agendă excluderea ALDE România, o solicitare făcută nu de partidul spaniol Ciudadanos, ci de partidul liberal din Austria. Consiliul va decide dacă va fi doar o dezbatere, dar ei sunt în măsură să decidă, dar nu pot specula ce vor face. Au trei opțiunii - pot ține cont de recomandarea făcută de autorii scrisorii, o pot ignora sau pot găsi o cale de mijloc. Nu au nicio obligație să pună în aplicare. Va fi pe agendă și va fi discutat subiectul. Consiliul din Madrid poate lua decizia finală de a exclude sau nu ALDE România, nimeni altcineva", a afirmat Didrik de Schaetzen, șeful departamentului de comunicare al ALDE european.

Citește și: A fost aprobat acest proiect! Se vor da milioane de lei pentru modernizarea acestui spital

Informaţia vehiculată de vicepreşedintele USR, Cristian Ghinea, privind existenţa unei rezoluţii de excludere a ALDE România din formaţiunea europeană, iniţiată de partidul Ciudadanos din Spania, care ar urma să fie discutată luna viitoare, este una falsă, a declarat vineri, la Bistriţa, preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu.

"Domnul acesta are un discurs pe care eu nici nu vreau să îl calific, mi se pare de o calitate extrem de proastă, mi se pare că a fost şi ceva ministru la un moment dat, nu ştiu cum a ajuns, dar, în fine. Partidul la care faceţi referire se numeşte Ciudadanos, adică Cetăţenii, este un partid în Spania care nu are nicio solicitare în acest sens, deci informaţia este falsă. Am văzut această declaraţie preluată în presă şi ceea ce vă pot spune este ca în bancul cu Ivan Ivanovici. Ştiţi că lui Ivan Ivanovici i se spune că i s-a dat o maşină Volga şi, după aceea, remarca a fost aşa: că nu i s-a dat, ci i s-a luat, şi nu era Volga, căci era bicicletă", a spus Tăriceanu, conform agerpres.ro.

Citește și: eMag dă startul Black Friday. Când se organizează maratonul shopping-ului în 2018

Preşedintele ALDE a adăugat că, în urma unei întâlniri avute în primăvară cu o delegaţie a ALDE Europa, aceştia din urmă ar fi stabilit că USR nu va intra în formaţiunea europeană, în schimb partidul său va rămâne membru.

"Domnul Ghinea a spus că au pus condiţia ca să intre în ALDE şi că această condiţie se referă la prezenţa noastră, că ei nu vor veni în ALDE dacă suntem noi prezenţi. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că în luna aprilie a acestui an a venit în România o delegaţie ALDE, cu care ne-am întâlnit, am avut lungi discuţii, şi această delegaţie a avut şi o întâlnire cu USR, care îşi dorea să adere la ALDE. Delegaţia de care v-am vorbit, la întoarcerea la Bruxelles, a făcut un raport şi raportul a fost că, în urma discuţiilor care au avut loc în România, ALDE România rămâne membru şi USR nu intră", a declarat Tăriceanu.

Citește și: Moment istoric! România mai bogată decât Ungaria

Călin Popescu Tăriceanu a calificat USR drept un partid de factură neo-marxistă, fără o afiliere ideologică clară, care până acum nu ar fi fost primit de niciun grup parlamentar european.

"USR, văzând că are porţile închise la ALDE Europa, a început să bată la alte porţi, adică ei nu au o problemă de afiliere ideologică - mergem la ALDE pentru că am fi liberali -, pentru că ei nu sunt liberali, ei sunt un partid de factură neo-marxistă, care desconsideră profund democraţia, principiile şi regulile democratice. Acţiunea politică, pentru ei, se duce pe stradă, în pieţe, pe holurile Parlamentului, ne tăvălim, facem circ. Modelul acesta spre anarhie este tipic acestor partide de factură neo-marxistă şi, neavând o afiliere ideologică, s-au dus şi pe la alte grupuri, să bată la uşă, şi, până în prezent, n-am auzit să îi fi primit cineva sau să le fi dat vreun semn că sunt bineveniţi", a afirmat Tăriceanu.

Citește și: A fost aprobat acest proiect! Se vor da milioane de lei pentru modernizarea acestui spital .