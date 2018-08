Intr-un comunicat de presa, ALDE face precizari cu privire la suspendarea presedintelui Iohannis, subiect readus in discutie de Liviu Dragnea in cadrul unui interviu la Antena 3. Formatiunea lui Tariceanu pare reticenta cu privire la succesul unui asemenea demers si nu face precizari cu privire la care ar fi motivele constitutionale de suspendare a presedintelui Iohannis.

Intr-un comunicat de presa, ALDE argumenteaza ca suspendarea presedintelui Iohannis ar putea sa nu aiba efectul scontat.

“Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis – tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa – este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata, instigata la fanatism si violenta de lideri politici lipsiti de scrupule, poate avea urmari imprevizibile. Cu alte cuvinte, decizia de extirpare a unei parti bolnave din trupul statului roman trebuie facuta numai in conditiile in care suntem convinsi ca respectiva operatie nu va perturba functionarea statului, precautie cu atat mai mare cu cat, in prima jumatate a anului viitor, Romania va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene. Doar in urma unei astfel de evaluari si a asumarii concluziilor sale putem sa exprimam, in deplina cunostinta de cauza, o optiune sau alta in privinta declansarii procedurii de suspendare,” spune ALDE dand vina tot pe Opozitie pentru protestatarii care se opun modificarilor aduse justitiei.

In comunicatul de presa nu se face referire cu privire la ce articole din Constitutie ar fi incalcat Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea a precizat intr-un interviu acordat Antena 3 ca isi doreste suspendarea presedintelui Iohannis si a sugerat ca singurul obstacol este opozitia lui Calin Popescu Tariceanu.

ALDE a fost criticat pentru modul in care a reactionat in urma protestelor violente de pe 10 august. La fel ca si PSD, ALDE a sustinut ca Opozitia si presedintele sunt responsabili pentru violente. Europaralamentarul Norica Nicolai a ajuns in atentia publica dupa ce a declarat ca imaginile cu jandarmii lovind manifestanti pasnici sunt trucate.

