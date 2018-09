ALDE intervine transant in scandalul Firea-Dragnea: Sa nu afecteze lucrurile pe care noi le-am promis!

Scandalul din PSD riscă să afecteze şi relaţia cu partenerii de la ALDE, în special în Bucureşti, unde coaliţia formată din cele două partide sprijină în Consiliul General proiectele primarului Firea. Claudiu Daniel Catana, liderul de grupului ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, face apel la taberele beligerante să găsească un numitor comun, pentru a nu sabota programul de guvernare locală asumat de cle două partide.

"Am urmărit cu atenţie tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Eu sper ca în cele din urmă în PSD să fie linişte, să se ajungă la un numitor comun şi cele două părţi să cadă la o înţelegere politică. Ce pot să vă spun eu, în calitate de lider de grup ALDE la nivel de Primăria Municipiului Bucureşti, e că lucrurile au funcţionat foarte bine până acum în coaliţie. În continuare, eu consider că lucrurile ar trebui să meargă foarte bine. Cu doamna Firea, până acum, am avut o colaborare foarte bună la nivelul municipiului Bucureşti, am susţinut toate proiectele foarte importante pe care doamna Firea le-a iniţiat. De asemenea, şi partenerii din Bucureşti, consilierii generali PSD şi primarul general, au susţinut proiectele pe care noi, ALDE, le-am avut. Eu îmi doresc ca aceste lucruri să meargă în continuare şi proiectele pe care doamna Firea, în calitate de primar general, le-a anunţat, lucrurile pe care noi le-am promis în programul de guvernare local să ajungă la bun sfârşit. Obiectivul nostru şi al meu este să ducem la bun sfârşit toate lucrurile asumate. N-aş vrea ca relaţia dintre doamna Firea şi domnul Dragnea să intervină. Chestiunile interne ale PSD nu mă privesc pe mine personal, dar înţeleg că va fi o întâlnire în perioada următoare şi sper să se rezolve aceste chestiuni şi să nu afecteze bunul mers al lucrurilor. Bineînţeles, sper ca relaţia dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi Guvern să nu fie afectată, pentru că în unele proiecte este nevoie de susţinerea Guvernului", a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, Claudiu Catana, care este şi preşedintele Tineretului ALDE.

Întrebat care a fost până acum relaţia dintre Primăria Municipiului Bucureşti şi Guvern, având în vedere acuzaţiile lansate de Gabriela Firea, liderul consilierilor generali ALDE a răspuns: "Întotdeauna este loc de mai bine. Nu cunosc toate detaliile, pentru că în Consiliul General noi propunem proiecte, adoptăm anumite proiecte, discutăm oportunitatea. Demersurile tehnice le face aparatul primarului cu girul primarului. Eu ştiu că este o discuţie de mult timp cu centura Capitalei. Eu consider că aceasta trebuie să treacă la Primăria Capitalei. Şi nu doar centura. Sunt mai multe lucruri care ţin de Guvern şi care ar trebui să treacă în administrarea Primăriei. Sper să se găsească o soluţie."

Catana a comentat şi susţinerea consilierilor generali ai PSD pentru Gabriela Firea, în conflictul cu Dragnea. Potrivit acestuia, ALDE nu a luat în considerare, în discuţiile interne, posibilitatea ca PSD să-i retragă sprijinul politic primarului general.

"Am văzut scrisoarea respectivă. La noi nu s-a pus problema de scrisoare de susţinere. Nu luăm în calcul retragerea sprijinului politic pentru doamna Firea. Nu s-a ajuns până în momentul de faţă la o asemenea situaţie şi nu cred că se va ajunge. Nu a existat o asemenea discuţie nici în ALDE. Şi discuţiile comune PSD-ALDE din Consiliul General au fost strict pe subiectele de pe ordinea de zi. Noi ne-am asumat în 2016 această majoritate, avem un viceprimar care ne reprezintă cu succes, trebuie să ne ducem la bun sfârşit misiunea", a mai declarat Claudiu Catana.

