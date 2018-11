ALDE pune tunurile pe procurorii DNA, dupa ce Calin Popescu Tariceanu s-a ales cu un nou dosar de corupție: 'Nu e normal sa te bazezi pe delațiuni'

In anul 1960, intr-o zi de Pasti, un anume David Nedelcu, roman plecat in Marea Britanie a plantat o samanta intr-o dami...

Ceea ce vedeam, cu ani in urma, in filme, devine realitate. Politia din Dubai a primit deja primul lot de motociclete zburatoare, iar antrenamentele sunt in toi.