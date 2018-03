Alege un simbol și afla care este CEA MAI MARE FRICA subconștienta a ta

ShareTweet Toata lumea are diverse frici, majoritatea dintre ele sunt similare, insa unele frici joaca un rol foarte important in viata noastra. O frica puternica ne tulbura emotiile si gandurile si ne dirijeaza actiunile in directii diferite decat daca am trai fara acea frica. Cunoaste lucruri adanci despre tine, tinute de subconstientul tau, privind imaginea si observand care simbol iti atrage atentia cel mai mult. Este ochiul de sus stanga? Roata de sus dreapta? Floarea de lotus de jos stanga? Sau copacul cu ramuri de jos dreapta? Ce alegi? Citeste mai jos care iti este frica subconstienta cea mai profunda si cum sa o gestionezi. OCHIUL Daca ai ales ochiul… felul in care te vad altii te afecteaza si iti afecteaza felul in care iti traiesti viata. Desi tu ai abilitatea de a te conecta usor la oameni, esti constant ingrijorat cum esti judecat si perceput. Te temi ca oamenii sa nu te ia la intrebari cu privire la ce faci cu viata ta, de ce faci ce faci, de ce nu faci altceva, eventual cum cred ei ca este mai bine, iar aceasta stare constanta de temere te-a impiedicat sa iti atingi potentialul maxim din viata si sa traiesti la acel standard, pentru ca esti prea implicat in a te acorda cu parerile altora, ca ei sa te valideze, laude si sa nu te critice. Este foarte obositor si te ratacesti puternic din a fi tu insuti. Ajungi sa fii orice vor altii sa fii, mai putin tu. Ce poti face? Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa lucrezi la increderea ta in tine. Poate ai avut in copilarie adulti in jur care te-au tot criticat si judecat pentru ca asa credeau sau stiau ei sa procedeze, cu intentia de a te modela. Poate ca ai inteles ca e nevoie sa faci ce ti se spune ca sa fii acceptat, validat si sa fie armonie si liniste. Ca membru al societatii si grupului de care apartii, este firesc sa iti pese de aparente, dar cel mai important pentru tine este sa iti fie foarte clar ce vrei tu si sa ramai onest fata te tine, sa nu mai uiti de tine si sa nu te tradezi. Doar asa poti sa simti cu adevarat fericirea si sensul vietii implinite. ROATA Daca ai ales roata… cea mai mare teama a ta este sa nu stagnezi. Sigur ca viata nu este menita sa facem acelasi lucru intotdeauna dar gandul ca ai putea sa traiesti o asemenea viata in care rutina este de baza te ingrozeste pur si simplu. Ai vrea ca fiecare zi sa fie ca o vacanta, fara sa muncesti pana la epuizare zi de zi ca sa strangi niste bani din care abia sa poti sa te duci intr-un concediu de doua saptamani pe an. Daca simti asa, este bine ca ai identificat asta si poti ajunge la adevarata ta dorinta. Este vremea sa capeti mai multa claritate. Ce vrei cel mai mult de la viata ta? Ce te face fericit cu adevarat? Cantareste pro si contra raspunsurile si mergi mai departe. Daca frica ta este de blazare, plictiseala si deci de ratare a propriei existente, singurul lucru pe care il ai de facut este sa ai grija sa nu ajungi la capatul vietii imbibat de regrete ca s-a scurs pe langa tine fara satisfactie. Cand vei fi in ultima zi de viata, sa poti spune cu inima impacata : am facut tot ce m-a bucurat, am trait viata din plin, nu regret nimic. Ia vezi, ce iti spune inima ca ai vrea cu adevarat? Continuarea pe sfatulparintilor.ro ShareTweet