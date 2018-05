Alegeri anticipate. Candidatul PMP pentru Primaria Chisinau: "Nu ma tem sa lupt cu cei care franeaza dezvoltarea Republicii Moldova"

Constantin Codreanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dragi chisinauieni din diaspora, Pe 20 mai, avem alegeri anticipate pentru functia de primar general al municipiului Chisinau. Impreuna putem obtine victoria impotriva socialistilor! Sunt Constantin Codreanu si candidez pentru functia de primar general al municipiului Chisinau. Sunt deputat in Parlamentul Romaniei din partea Partidului Miscarea Populara si presedinte al Comisiei pentru Comunitatile de romani din afara granitelor tarii. Am studiat, am muncit si am facut politica in Romania. Acum ma intorc acasa pentru a schimba modul in care se face administratie si politica in Chisinau, in Republica Moldova. Vreau sa reveniti acasa, iar acasa sa gasiti un Chisinau european, un ...