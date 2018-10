Alegeri cu miza mare in Polonia

Tragedie petrecuta in Spitalul Judetean Arad. Unul dintre cei mai cunoscuti medici cardiologi a murit in mod neasteptat,...

Un feribot a intrat in coliziune cu doua iahturi si a esuat, in timp ce incerca sa ancoreze pe insula Wight, in sudul Angliei.

LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6/49, NUMERELE DE DUMINICĂ, 21 octombrie 2018 – Astăzi, 21 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase vor fi publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la Loteria Română. Duminică, 21 octombrie, au […]