Alegeri dramatice in Turcia! Partidul lui Erdogan pierde dramatic cele mai mari orase

Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat la limita in Istanbul, informeaza Reuters preluat de agerpres. Erdogan, despre crearea unei ''zone de securitate'' in regiunile siriene de la frontiera cu Turcia: ''Ankara o va face singura'' Liderul CHP Kemal Kilicdaroglu a afirma ca formatiunea sa politica s-a impus in cele doua mari orase ale Turciei si ca a obtinut voturi importante la Izmir, pe coasta Marii Egee. La Ankara, dupa nu ...