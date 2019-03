Alegeri in Absurdistan: Siretlicul prin care PSD si-a securizat un vot in plus in BEC. Se mai poate face ceva?

PPU, partidul fondat de Dan Voiculescu in 2015, are reprezentant in Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si implicit putere de decizie, fara sa aiba un reprezentant si in Parlamentul European, ceea ce contravine prevederilor legii. Acest lucru a fost posibil printr-un siretlic care a avut-o ca protagonista pe Maria Grapini.