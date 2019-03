Alegeri in Coreea de Nord: Iata cum voteaza Kim Jong Un

coreea de nord alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Coreea de Nord sunt alegeri parlamentare si toata tara e in sarbatoare. Imaginile lasa impresia unui eveniment de anvergura la care participa liderul suprem al Coreii de Nord, informeaza TVR. Votul obligatoriu pentru candidati unici si cu un rezultat dinainte stiut inseamna ca scrutinul este doar un motiv pentru adunari populare, muzica si dans. In realitate insa, Kim Jong Un mergea sa voteze in alegerile pentru parlamentul local, numit Adunarea Suprema a Poporului. Summitul din Vietnam a fost un esec total! Coreea de Nord continua programul nuclear Procesul electoral este insa mai mult teatru. Votul este obligatoriu pentru toti cetatenii care au cel putin 17 ani. Pe buletinul de vot ...