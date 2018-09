Alegeri locale in Rusia! Proteste de amploare in zeci de orase 

Alegeri Locale Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii s-au strans, duminica dimineata, in 80 orase din Rusia pentru a protesta impotriva proiectului guvernamentale de crestere a varstei de pensionare, in contextul in care duminica au loc alegeri locale in capitala Federatiei Ruse, transmite Reuters. Primele demonstratii au avut loc in estul Rusiei, la Ulan-Ude, oras situat la circa 4.400 km est de Moscova. In capitala rusa, autoritatile au respins cererea de autorizare a manifestatiei din centrul orasului si au avertizat ca pentru dispersarea protestatarilor ar putea opera arestari, asa cum s-a mai intamplat in situatii similare. Aleksei Navalnii intentiona sa protesteze duminica la Moscova ...