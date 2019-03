Alegeri prezidentiale in Ucraina. Un actor fara experienta politica a castigat prima runda

Volodimir Zelenski google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima runda a alegerilor din Ucraina, desfasurata duminica, a fost castigata de actorul de comedie Volodimir Zelenski, potrivit exit-poll-urilor, informeaza BBC. Volodimir Zelenski a primit 30,4% din voturile exprimate duminica, 31 martie, in timp ce actualul presedinte, Petro Porosenko, situat pe locul 2, a obtinut 17,8%. Cei doi merg in cel de-al doilea tur al alegerilor, care va avea loc pe data de 21 aprilie. Fostul premier Iulia Tymosenko pare ca a fost eliminata. Duminica, ucrainenii au avut de ales dintre nu mai putin de 39 de candidati inscrisi in cursa. Dintre acestia, s-a detasat un favorit atipic. Actorul de comedie Volodimir Zelenski i-a depasit in sondaje pe actualul sef de stat, P ...