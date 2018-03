Alegeri prezidentiale Rusia. Putin candideaza pentru al patrulea mandat. Are sapte contracandidati!

Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astăzi, fără niciun fel de emoții, pentru al patrulea mandat în fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competiție adevărată, cu toate că actualul lider de la Kremlin are în faţă şapte candidaţi.Devenit cunoscut în urma anchetelor sale cu privire la corupţia elitelor, distribuite masiv pe reţele de socializare, Aleksei Navalnîi, un jurist carismatic, a provocat o surpriză, organizând manifestaţii de amploare împotriva puterii, anul trecut.În vârstă de 41 de ani, Navalnîi şi-a confirmat astffel statutul de opozantul numărul unu faţă de Kremlin, singurul capabil să mobilizeze mii de persoane împotriva puterii.Candidatura-surpriză a lui Pavel Grudinin, în vârstă de 57 de ani, a dat o lovitură Partidului Comunist, reprezentat de la căderea comunismului în URSS de Ghennadi Ziuganov.Un obişnuit al alegerilor prezidenţiale şi al declaraţiilor sforăitoare, Vladimir Jirinovski, în vârstă de 71 de ani, este candidatul tradiţional al Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR, extremă dreapta).O jurnalistă apropiată opoziţiei liberale, fosta vedetă de reality-show Ksenia Sobceak, în vârstă de 36 de ani, s-a lansat în cursă sub sloganul „împotriva tuturor”.Unul dintre puţinii politicieni de orientare liberală care are greutate în Rusia, Grigori Iavlinski, în vârstă de 65 de ani, a fondat Partidul Iabloko (Mărul) imediat după implozia URSS. Numele său există în politica de la Moscova încă din timpul lui Boris Elțîn.Un reprezentant al antreprenorilor din Rusia, Boris Titov, în vârstă de 57 de ani, s-a lansat în cursă fără iluzii cu privire la învingătorul ei, dar a făcut-o pentru a-l „convinge pe Putin să schimbe economia”.Preşedinte al Partidului Uniunea Poporului Rus (naţionalist), Serghei Baburin, în vârstă de 59 de ani, este puţin cunoscut marelui public şi face presa să vorbească foarte puţin despre el.Şi în fine, Maksim Suraikin, în vârstă de 39 de ani este un fost membru al Partidului Comunist rus, el s-a despărţit de formaţiune şi a înfiinţat, în 2012, Partidul Comuniştilor din Rusia (KPRF).