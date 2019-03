Alergiile si stresul. Cum se amplifica reciproc

Alergiile si stresul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alergiile sunt mai frecvente primavara, atunci cand incep sa infloreasca pomii. Se pare ca polenul sau praful de fan este perceput de catre sistemul imunitar ca un factor periculos, ceea ce determina reactia alergica. Stresul, insa, le poate amplifica. Alergiile de primavara reprezinta o problema stresanta. Lacrimeaza ochii, curge nasul, apare tusea, stranutul sau durerea in gat si aceste simptome pot afecta viata de zi cu zi. „Consecinta cea mai importanta este o calitate redusa a vietii, ceea ce poate duce in mod natural la stres asupra pacientilor si a familiilor acestora”, spune dr. Ahmad Sedaghat, specialist ORL, la Harvard-affiliated Massachusetts Eye and Ear Infirmary. I ...