Alerta alimentara in Romania. Un lant national de magazine retrage un produs posibil contaminat cu Salmonella

Este alerta alimentara in Romania, dupa ce un important lant national de magazine a retras de la vanzare un intreg lot de fructe confiate, din cauza suspiciunii ca ar fi contaminat cu Salmonella. Reteaua de supermarketuri atrage atentia consumatorilor ca ar trebui sa nu consume produsul, in cazul in care l-au cumparat deja. Cei care au bonul fiscal pot veni cu produsul in magazin, pentru a-si primi banii inapoi. Producatorul a comunicat ca au fost realizate controale pe toate esantioanele de materii prime si au fost controlate si liniile de productie, iar rezultatele au iesit conforme. Nu s-a confirmat prezenta acestei bacterii pe lantul de productie, insa se fac investigatii in continuare. ...