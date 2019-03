ALERTA alimentara: o firma ce a livrat mancare unor oficiali UE in Romania a fost SUSPENDATA de Protecția Consumatorilor - FOTO - VIDEO

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului Timiş a dispus suspendarea activităţii unei firme de catering din Timişoara, după un control care a avut loc marţi. Firma respectivă livra mâncarea gătită în condiţii neigienice la un spital de oncologie, unor grădiniţe, dar şi unor oficiali europeni care au participat la o conferinţă, în Timişoara. Firma de catering a mai fost implicată într-un scandal în 2016, când firma încercase să preia cateringul Spitalului Judeţean Timişoara, informează News.ro.

Comisarul - şef al ANPC Timiş, Sorin Claudiu Susanu, a postat, marţi, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini dintr-o firmă de catering din Timişoara, cu vase murdare şi resturi de mâncare, precum şi cu spaţii neigienice.

Mâncarea gătită în aceste condiţii era livrată la un spital de oncologie din Timişoara. De asemenea, aceeaşi firmă a livrat mâncare şi unui hotel care a găzduit mai mulţi oficiali europeni care au participat la o conferinţă de specialitate, în Timişoara.

"Inacceptabil!!!! Aici şi aşa se prepară mâncarea pentru bolnavii unui spital de oncologie din Timişoara, pentru copiii din grădiniţe şi pentru clienţii unui renumit hotel de patru stele din centrul oraşului Timişoara", a scris, pe Facebook, Sorin Susanu.

În urma controlului, inspectorii ANPC au dispus suspendarea activităţii firmei de catering, a declarat Sorin Susanu pentru News.ro.

"În urma controlului am dispus suspendarea activităţii firmei. Am ajuns la acest dezastru mergând pe firul unui alt control, la un hotel din Timişoara care a găzduit recent o delegaţie însemnată de oficiali ai UE. Reprezentanţii hotelului ne-au declarat că au avut contract cu această firmă pentru asigurarea cateringului pentru delegaţie. Noi am vrut să vedem situaţia acestui contract şi ce s-a pus pe masă. Aşa am ajuns să descoperim ceea ce vedeţi în imagini. Vă daţi seama că din această mâncare mâncau şi bolnavii de cancer de la un spital din Timişoara, care oricum au imunitatea scăzută", a declarat Sorin Susanu.