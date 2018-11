ALERTA ANM: Noua avertizare de cod galben de vant puternic

2018 are sanse mari sa ocupe locul al patrulea in topul celor mai caldurosi ani inregistrati vreodata pe Terra, au anuntat joi reprezentantii ONU.

Federatia Romana de Fotbal anunta ca imnul national va fi intonat la toate meciurile disputate weekendul acesta in Romania.

Opt bebeluşi născuţi la maternitatea Giuleşti mai rămân internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", şase dintre ei fiind diagnosticaţi cu bacteria stafilococ auriu meticilino. În cazul ultimilor doi internaţi, rezultatele analizelor vor apărea în 48 de ore. Ministerul Sănătății nu a transmis, până la ora transmiterii știrii, niciun fel de informații […]