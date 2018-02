ALERTA - Atac asupra ambasadei SUA din Muntenegru: Atacatorul s-a detonat, dupa ce a aruncat un dispozitiv exploziv in curtea ambasadei

O persoană necunoscută a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenadă de mână, către clădirea ambasadei SUA în Muntenegru, după care atacatorul s-a aruncat în aer, anunţă Reuters.

Guvernul de la Podgorica a anunţat joi pe contul său de Twitter că la o jumătate de oră după miezul nopţii, o persoană necunoscută "s-a sinucis cu un dispozitiv exploziv".

Cu puţin timp înainte, acea persoană a aruncat un dispozitiv exploziv către clădirea Ambasadei SUA, mai anunţa mesajul, adăugând că "cel mai probabil era o grenadă de mână" şi că exte în curs de desfăşurare o anchetă a poliţiei în acest caz, anunță News.ro.

Un fotograf Reuters din Podgorica a declarat că strada pe care se află ambasada a fost blocată de o maşină a Poliţiei şi că imobilul nu pare avariat.

Ambasada SUA a avertizat cetăţenii americani să rămână acasă.

"Ambasada SUA la Poodgorica avertizează cetăţenii americani că este activă o situaţie de securitate la sediul ambasadei", a anunţat reprezentanţa diplomatică.

