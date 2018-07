ALERTA - COD GALBEN de furtuni puternice in trei județe

Orașul Constanța s-a aflat astăzi sub avertizare now casting cod galben de vreme rea. Urmările avertizării meteo s-au văzut la scurt timp după ce a încetat ploaia. Subsolurile a două imobile din Constanța s-au inundat iar un copac a căzut peste mașinile parcate în zona ...

Deputatul PNL Ionel Palar a criticat Guvernul, sustinand ca banii pentru inundatii au fost alocati in functie de apartenenta politica a primarilor si ca "daca primarul nu are carnet rosu, nevoile oamenilor nu exista".

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, în urma demersurilor misiunii diplomatice, a rezultat faptul că pasagerii cursei Wizz Air aflați pe aeroportul Luton au fost relocați către alte zboruri cu destinația România. "În ceea ce privește situația grupului de cetățeni români aflați pe aeroportul Stansted, precizăm faptul că acestora le-a fost asigurată cazarea de către Universitatea Cambridge,