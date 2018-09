Alerta! Cutremur de 5 grade pe scara Richter in Grecia! 

cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5, inclus de Observatorul de Geodinamica din Atena in categoria seismelor puternice, s-a produs joi in largul regiunii Peloponez din sudul Greciei, fara sa faca victime, potrivit primelor informatii comunicate de autoritatile elene, informeaza AFP ptrluata de Agerpres. Cutremur in Romania! Este cel de-al 19-lea din septembrie! Ce magnitudine a avut Epicentrul seismului, care a avut loc la ora 10.21 GMT, a fost localizat in mare, la o distanta de 34 de kilometri de regiunea costiera a departamentului Messinia, potrivit Observatorului de Geodinamica din Atena. Cutremurul a fost resimtit in regiune, insa, deocamdata, nu au fost semnalate nici victime, nici pagube material ...