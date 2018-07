Alerta! Daca vedeti aceasta persoana anuntati de urgenta Politia! Parintii o cauta cu disperare - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil in varsta de doar 14 ani este dat disparut. Dascalu Petronela, domiciliata in comuna ieseana Madarjac din judetul Iasi a disparut de acasa. Totul s-a intamplat in decursul zilei de marti, 17 iulie. Intr-o postare de pe retelele de socializare, se arata faptul ca tanara ar fi fugit de acasa. Parintii nu cunosc motivul pentru care aceasta a ales sa fuga de acasa si o cauta cu disperare. La momentul disparitiei tanara purta o pereche de pantaloni negri, un tricou si o bluza gri. Cei care o vad sunt rugati sa apeleze de urgenta la numarul unic de urgenta 112. '' Buna ziua . Numele ei este Dascalu Petronela , in varsta de 14 ani. Este din Comuna Madarjac , Judetul Iasi. Este Fugita de acasa de ieri la ora 15. C ...