Alerta de poluare la New Delhi dupa sarbatoarea Diwali. Un nor de particule fine acopera orașul

Poluarea atmosferică a atins joi unul dintre cele mai înalte niveluri ale sezonului în capitala New Delhi, a doua zi după sărbătoarea hindusă Diwali sau Festivalul Luminilor, celebrată în mod tradiţional cu milioane de petarde, potrivit AFP preluată de Agerpres.

O ceaţă toxică învăluia la primele ore ale dimineţii monumentele emblematice ale oraşului precum Poarta Indiei sau Fortul Roşu, nivelul de vizibilitate fiind redus. Puţinii oameni care se îndreptau spre muncă purtau o mască pe faţă pentru a se proteja.La ora locală 08:00 (02:30 GMT), ambasada americană la New Delhi afişa o concentraţie de particule fine în suspensie (PM2,5) de peste 1.000 de micrograme pe metru cub de aer. Potrivit recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), nivelul nu trebuie să depăşească o medie zilnică de 25.Pentru a încerca limitarea deteriorării calităţii aerului, Curtea supremă indiană a autorizat vânzarea la New Delhi doar a petardelor considerate "ecologice" şi, în plus, a restricţionat folosirea acestora la un interval cuprins între orele 20.00 şi 22.00, miercuri seară.Cu toate acestea, restricţiile nu par să fi avut efectul scontat. Exploziile petardelor, deşi au părut mai puţine decât în anii precedenţi, au durat până târziu în noapte şi au poluat aerul deja viciat."Pentru câteva momente de distracţie, oamenii sunt dispuşi să pună planeta în pericol. E o nebunie", se plânge Pranav Yadav, un student de 19 ani care mergea spre metrou joi dimineaţă cu o mască anti-poluare pe faţă."Speram ca oamenilor să le pese un pic (de poluare), dar în acest ritm, toţi copiii din Delhi vor suferi de boli respiratorii", a adăugat acesta.În această perioadă a anului, din cauza temperaturilor scăzute şi a lipsei vântului, agenţii poluanţi rămân la sol şi transformă metropola de 20 de milioane de locuitori în ''cameră de gazare'', potrivit unei expresii pe care o folosesc deseori autorităţile locale.Particulele în suspensie din care este alcătuit acest strat de ''smog'' cresc riscul de boli cardiovasculare şi de cancer pulmonar. Cele mai mici dintre aceste particule, PM2,5, cu diametrul egal cu cea de-a 30-a parte dintr-un fir de păr uman, reuşeşte să pătrundă în organism şi sânge, trecând prin plămâni.