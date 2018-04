Alerta din Rusia! Declaratia care baga spaima in oameni: Un razboi nucelar poate incepe oricand

Vladimir Putin 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un jurnalist rus, apropiat al lui Vladimir Putin, sustine intr-un mesaj pe Twitter ca un razboi nuclear ar putea incepe in orice clipa. Jurnalistul rus V. Soloviov, apropiat al lui Vladimir Putin, sustine intr-un mesaj pe Twitter ca un razboi nuclear ar putea incepe in orice clipa. "Situatia curenta este comparabila cu criza rachetelor din Cuba. Un razboi nuclear ar putea izbucni in orice clipa. Si nu este posibil ca omenirea sa-i supravietuiasca" a scris pe Twitter jurnalistul Vladimir Soloviov, gazda a unui show politic la televiziunea de stat rusa si un apropiat al liderului rus. Ambasada Rusiei critica dur sanctiunile americane. Chiar si-asa, Trump tot vrea sa se intalneasca cu Putin ...