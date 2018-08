Alerta! Epidemia se extinde! Sase noi cazuri au fost confirmate

Epidemie West Nile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul persoanelor infectate cu virusul West Nile este in crestere. In ultima saptamana, au fost confirmate sase noi cazuri, toate in judetul Dolj. Potrivit datelor DSP Dolj, numarul persoanelor din judet care in urma intepaturilor de tantari au fost infectate in aceasta vara cu acest virus a ajuns la 11. "In cadrul activitatii de supraveghere si control al infectiei cu virusul West Nile care se desfasoara la nivel national in perioada 1 mai - 31 octombrie, in saptamana 32/2018, in judetul Dolj au fost confirmate 6 cazuri cu infectie cu virusul West Nile, la o femeie si 5 barbati, cu varste cuprinse intre 59 si 81 de ani din Craiova - 2, Almaj - 1, Bucovat - 1, Dabuleni - 1 si Valea Stanciul ...