ALERTA Gabriel Oprea, AUDIAT la SIIJ in dosarul Laurei Codruța Kovesi

Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării a fost audiat, astăzi, la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție în dosarul în care e cercetată Laura Codruța Kovesi.

Și jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Secția Specială de Anchetă a magistraților în dosarul în care este cercetată Kovesi, după ce jurnalistul a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiță, realizat în Serbia, o fotografie care ar demonstra relația apropiată dintre fosta șefă DNA și Ghiță.

"Un cetațean roman a făcut o plângere și am fost chemat ca martor. Nu pot să dau nume. Este un dosar în curs. E posibil să îl fi invitat. O cină nu încalcă legea, în toate funcțiile pe care le-am deținut am sprijinit justiția. Cred că România are nevoie de o justiție puternică, nu una care încalcă legea", a declarat Gabriel Oprea la ieșire.