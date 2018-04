ALERTA Gigi Becali: 'Am trimis act la club, MA RETRAG DIN FOTBAL'

Gigi Becali a anunțat că se retrage din fotbal! Decizia a fost făcută public miercuri seara, la Antena 3. Becali a spus că e dezamăgit că Ionuț Lupescu nu a câștigat alegerile de la FRF.

”Eu am decis să mă retrag din fotbal! Am dat act la club, toate acțiunile mele vor fi preluate de nepoți. Eu nu mai am nicio legătură cu FCSB, așa o să îi spun, ca să nu fac probleme, o să fiu un cimplu suporter. Eu de ce mă retrag? Pentru că sunt în stare să te aresteze. Nu mai am niciun fel de legătură cu Steaua. O să se dea comunicatul meu, rămâne familia mea, fetele mele, nepoții mei.”, a spus Gigi Becali la Antena 3.

